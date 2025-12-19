Путин назвал цель повышения утильсбора

Президент Владимир Путин во время подведения итогов года высказался о повышении утилизационного сбора в России.

"Повышение утильсбора, цены машин. Надо прямо сказать, что связано это с попыткой минфина достичь благородной цели – технологического развития. Это косвенно поддерживает отечественный автопром. Надеюсь, что и эта мера будет не вечной, и выбор наших граждан будет широким. И за счёт роста доходов, и за счёт снижения такой фискальной меры", - сказал Путин.

Ранее во Владивостоке прошел согласованный митинг против утилизационного сбора. На мероприятие собралось больше 500 человек. Люди собрали подписи под обращением к премьер-министру страны Михаилу Мишустину с требованием отменить принятие новой системы утильсбора. После этого повышение перенесли с 1 ноября на 1 декабря.