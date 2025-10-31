В России повышение утильсбора отложили на месяц

В России перенесено повышение утилизационного сбора. Его введут с 1 декабря, а не с 1 ноября, как предполагалось ранее.

В Минпромторге решили учесть интересы тех, кто заказал и оплатил машины с мощностью двигателя свыше 160 л.с. уже после публикации проекта повышения утильсбора с 1 ноября. В министерстве решили отложить повышение сбора на месяц и ввести его с 1 декабря. Проект постановления внесён в Правительство. Такое решение позволит завершить процессы доставки в рамках действующих заказов по текущим правилам.

Ранее во Владивостоке прошел согласованный митинг против утилизационного сбора. На мероприятие собралось больше 500 человек. Люди собрали подписи под обращением к премьер-министру страны Михаилу Мишустину с требованием отменить принятие новой системы утильсбора. После этого первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минпромторгу проработать возможную отсрочку введения новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, намечавшегося на 1 ноября.