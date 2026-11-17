В Нижневартовске возбудили дело после обнаружения тела младенца в мусоросортировочном центре

Возбуждено уголовное дело после того, как вечером 16 ноября 2026 года на территории мусоросортировочного центра в Нижневартовске было обнаружено тело младенца. Об этом Накануне.RU сообщили в следственном управлении СК России по ХМАО – Югре.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти ребёнка.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Они направлены на установление личности матери младенца, обстоятельств его рождения и гибели, а также на выяснение того, каким образом тело оказалось на территории мусоросортировочного центра.