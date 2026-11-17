Два человека погибли в результате атаки беспилотников в Крыму

В Ленинском районе Крыма два человека погибли в результате атаки ПЛА, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Скорблю вместе с родными и близкими. Органы власти обязательно окажут всю необходимую помощь и поддержку", - написал он в Telegram-канале.

Глава региона призвал крымчан проявлять бдительность и доверять только официальным источникам информации.

Ночью Аксенов сообщил о повторной атаке ВСУ на Крымский мост. Движение транспорта по магистрали приостановлено.