Два человека погибли в результате атаки беспилотников в Крыму
В Ленинском районе Крыма два человека погибли в результате атаки ПЛА, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Скорблю вместе с родными и близкими. Органы власти обязательно окажут всю необходимую помощь и поддержку", - написал он в Telegram-канале.
Глава региона призвал крымчан проявлять бдительность и доверять только официальным источникам информации.
Ночью Аксенов сообщил о повторной атаке ВСУ на Крымский мост. Движение транспорта по магистрали приостановлено.