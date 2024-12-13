Россияне скупают автомобили перед повышением утильсбора

Россияне на 34,6% стали чаще интересоваться покупкой новых автомобилей по итогам осени 2024 года по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.

Среди лидеров - Lada, которая получила долю в 23,6%. По данным "Авито Авто", далее идут такие марки, как Haval (10%), Chery (7,2%), Geely (7%) и Changan (5,4%). Граждане на 27% чаще стали интересоваться покупкой новых машин. По словам аналитиков, отечественный рынок продолжал восстанавливаться после значительного сокращения в последние два года.

Интерес покупателей сместился в сторону новых моделей автомобилей за счет увеличения предложения от производителей, появления новых марок и большого количества специальных предложений от дилеров.

При этом китайские концерны укрепляют свои позиции на рынке России, в том числе за счет новых моделей, сообщают "Известия".

С 1 октября 2024 года размер утильсбора резко вырос — на 70-85%. Сбор еще и обещают ежегодно индексировать на 10-20% вплоть до 2030 года. И продажи легковых автомобилей в сентябре выросли на 33% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 145,5 тыс. единиц.