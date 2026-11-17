Скандал в США: в Огайо "хозяйничает" узбекская диаспора

В США разгорается новый миграционный скандал. Если ранее в Миннесоте сомалийская диаспора выводила сотни миллионов долларов субсидий в Африку, то теперь под подозрение попали узбекские мигранты в Огайо. Они создают подставные транспортные компании для отмывания денег, регистрируя тысячи грузовиков на случайные адреса. Об этом пишет New York Post.

Пикантности добавляет тот факт, что Огайо - малая родина вице-президента США Джея Ди Вэнса. При этом в некоторых местных школах доля детей узбекского происхождения уже превысила 10%, что усиливает межнациональную напряженность. А в крошечном Мейнвилле ведется строительство огромной мечети. Зафиксированы случаи преступлений со стороны мигрантов: от краж и опасного вождения до нелегальной перевозки людей через границу.

Издание пишет, что законы штата Огайо требуют знания английского языка для получения водительских прав. Но узбеки из Мейнвилла организуют поездки в Бруклин, штат Нью-Йорк, чтобы "помочь" там с правами через узбекские общины. При этом в 2025 года в США были лишены прав более 10 тыс. человек, не говорящих по-английски.

Администрация президента Дональда Трампа планирует провести расследование, но проблема в том, что в Огайо к власти пришли демократы, которые благоволят мигрантам и рассчитывают на их поддержку на каждых выборах.