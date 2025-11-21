Утильсбор для машин на газе могут отменить

Кабмин РФ прорабатывает меры стимулирования газомоторного транспорта, среди которых — освобождение от утильсбора.

Данное предложение включено в проект Плана реализации Энергетической стратегии на период до 2050 года. В Минэнерго поддерживают установление подобных льгот, что согласуется с целями по увеличению потребления метана. В настоящее время проект документа с комплексом мер поддержки находится на стадии межведомственного согласования.

Согласно стратегии, потребление природного газа в качестве моторного топлива должно вырасти в 13 раз к 2050 году. Для достижения этих показателей также утверждена концепция развития рынка, предусматривающая значительное увеличение парка газомоторных автомобилей, сообщают "Известия".

Как сообщалось, в России на фоне повышения утильсбора рекордно подорожали новые машины. В октябре средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составила 3,43 млн рублей. Показатель является рекордным за всю историю наблюдения за рынком.