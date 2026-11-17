Самые сильные школьники собрались в Екатеринбурге на проекте "Многоборье РМК"

Более сотни школьников из десяти городов Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей собрались в Академии единоборств РМК на финал проекта "Многоборье РМК".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, цель соревнований – выявить самых сильных, ловких и выносливых ребят, для которых спорт уже стал образом жизни.

Вероника Меркулова, финалист "Многоборья-2026" из Оренбургской области:

"Мне больше всего в этих соревнованиях нравятся прыжки в длину. Я прыгнула 168 см. Вообще, я люблю спорт, с раннего детства им занимаюсь. Я хожу на цирковую гимнастику, и когда от класса выбирали сильнейших на соревнования, выбрали меня".

Проект "Многоборье РМК" был запущен Русской медной компанией в 2021 году, чтобы популяризировать спорт среди молодёжи и дать возможность школьникам проявить себя. Дети соревнуются в дисциплинах, которые входят в комплекс ГТО: упражнения на пресс, подтягивание на турнике, прыжки в длину, отжимание, приседания и запрыгивание на тумбу. Для участия в финале участникам из разных городов нужно было показать лучшие результаты сначала на уровне своей школы, а затем на муниципальном этапе.

Вице-президент по социальной ответственности и развитию территорий РМК Анна Шабарова:

"Мы видим, как год от года наши детишки растут и показывают всё лучшие результаты. Конечно, у нас много новеньких, и мы верим, что новички станут нашими постоянными участниками. Ну и такой синергетический эффект, ведь они отсюда привозят такой запал спортивный в свои территории, что готовы тренироваться весь год, чтобы в следующем году снова участвовать. Соревнования помогают им развиваться в разных направлениях. Ребята определяются с любимым видом спорта, тренируют характер и волю к победе. И все эти качества, несомненно, пригодятся им в будущем".

Чтобы вдохновить ребят и показать, каких результатов можно добиться, на каждом этапе с ними встречаются профессиональные спортсмены клуба "Архангел Михаил". На муниципальных этапах специальными гостями соревнований были кандидат в мастера спорта по боксу, по ушу саньда, мастер спорта по комплексным единоборствам Тимур Нагибин, двукратный чемпион мира по тайскому боксу Тагир Халилов и четырёхкратный чемпион мира по муай-тай Константин Шахтарин.

На финале в Екатеринбурге с участниками встретились известный российский боксёр, восьмой номер рейтинга WBA Магомед Курбанов и чемпион Karate Combat в среднем весе Ильяс Хамзин. Ильяс поздравил ребят с победами на первых этапах и провёл разминку перед финалом.

По итогам соревнований жюри выбрало 33 сильнейших спортсмена в семи категориях. Все победители и призёры в зависимости от места в своей категории получили кубки, медали и ценные подарки.