Песков: Российская делегация не контактировала с европейцами в Абу-Даби

Российская делегация в первый день переговоров в Абу-Даби не проводила контактов с европейцами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, такие контакты не планировались, не имелись в виду. Таких контактов не было", - сказал Песков в ходе брифинга.

Ранее сообщалось, что представители стран "евротройки" (Великобритании, Франции и Германии) планируют присутствовать на трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине в ОАЭ. При этом непосредственными участниками процесса они не станут.