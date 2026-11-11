В сфере образования России появится первая суверенная нейросеть

В России появится первая суверенная нейросеть в образовании. Её могут представить уже до конца учебного года.

По словам министра просвещения России Сергея Кравцова, речь идёт об уникальной разработке, которой нет в мире. Это будет защищенная, безопасная для детей сеть. Её порекомендуют использовать в учебном процессе в дополнение к традиционной системе образования.

"Там будет проверенная, достоверная информация. Мы её в ближайшее время – я думаю, что до конца этого учебного года, – представим, а, может быть, и раньше, чтобы вы могли тоже ознакомиться", - приводит ТАСС заявление Кравцова журналистам.