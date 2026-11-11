Газохранилища Германии заполнены частично, стране грозит дефицит газа

Немецкие газохранилища заполнены ниже нормы, что может привести к дефициту газа в стране зимой, сообщает Neue Zürcher Zeitung. По данным Инициативы по хранению энергии (INES), при сильных морозах зимой могут быть критические последствия.

На 1 ноября уровень заполнения хранилищ составлял 61%, что на 9 процентных пунктов ниже нормы, установленной министерством экономики. Это связано с перебоями в поставках из-за войны в Иране. Из-за большого роста цен на газ достаточные резервы не созданы.

Эксперты INES отмечают, что при сильных морозах возможен дефицит до 40% суточной потребности электроэнергии. А канцлер Фридрих Мерц озабочен тем, чтобы страны Европы взяли на себя обязательство финансировать Киев на годы вперед.

В Германии уровень поддержки Мерца упал до рекордно низких значений - около 10%. Немцы ему массово не доверяют (более 80%), но он не собирается уходить в отставку. Эксперты отмечают, что в Европе складывается какая-то новая политическая реальность, в которой власти, формально проводя выборы, вообще не обращают внимания на мнение населения. Иначе Мерц после разгромного поражения своей партии на осенних выборах в двух землях и Берлине уже ушел бы в отставку. А он продолжает рулить страной как ни в чем не бывало.