ЕТК повышает надёжность теплоснабжения жителей уральской столицы

Екатеринбургская теплосетевая компания (ЕТК) модернизировала квартальные тепловые сети от центрального теплового пункта на ул. Бисертской, 135А, до жилых домов на улицах Молотобойцев и Бисертской.

Энергетики заменили 631 метр труб диаметрами от 50 до 219 мм, построили шесть тепловых камер. Для прокладки использовали трубы в пенополиуретановой изоляции, оснащённые системой оперативного дистанционного контроля. В тепловых камерах установили новую запорную арматуру. Современные материалы обеспечат безаварийную работу тепловых сетей в течение 30 лет.

Также для улучшения качества горячего водоснабжения специалисты построили 210 метров циркуляционных трубопроводов. Раньше жители многоквартирных домов получали горячую воду по тупиковой схеме, и при отсутствии водоразбора она остывала, им приходилось долго её пропускать, прежде чем она становилась горячей.

После реконструкции специалисты ЕТК восстановили на объекте благоустройство: асфальтовое покрытие дворовых дорог, тротуары, бордюры и газоны.