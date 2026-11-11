В аэропорту Екатеринбурга объявили о снятии ограничений

В екатеринбургском аэропорту Кольцово сняли ограничения, введенные утром 11 ноября. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"Органами управления воздушным движением сняты временные ограничения в аэропорту Кольцово. Актуальная информация о статусе рейсов доступна на онлайн-табло аэропорта", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, что сегодня в Свердловской, Тюменской областях, Пермском крае и ХМАО-Югре был объявлен режим беспилотной опасности. О его отмене на данный момент не сообщалось.