В Киеве выключают уличное освещение из‑за дефицита электроэнергии

Коммунальное предприятие "Киевгорсвет" сообщило, что в Киеве временно убирают уличное освещение - все из-за острого дефицита электроэнергии. В соцсети компания пояснила: сейчас приходится отключать свет на большинстве городских улиц.

При этом на некоторых участках освещение оставят - там, где находятся узлы средств оповещения. В "Киевгорсвете" уточнили, что причина жестких мер - серьезные повреждения энергетической инфраструктуры.

С начала ноября в столице регулярно вводят экстренные и почасовые отключения электричества. Из-за этого горожане выходят на протесты: во многих домах света нет по пять суток и дольше.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее говорил, что ситуация с энергоснабжением очень тяжелая - местный энергоузел сильно пострадал. По его словам, из-за сбоев в городе по-прежнему нестабильно ходит электротранспорт и бывают перебои с водой.

Сообщалось, что в Киеве из‑за повреждений мостов через Днепр случился транспортный коллапс: на Северном мосту движение ограничено одной полосой и работает только для пассажирского транспорта (с левого берега на правый), на мосту Патона ввели реверс - утром три из пяти полос идут на правый берег, вечером - на левый.