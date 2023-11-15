15 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В воде Первоуральска обнаружили опасную бактерию

В горячей воде в Первоуральске была обнаружена бактерия - легионелла, вызывающая понтиакскую лихорадку и "болезнь легионеров". Об этом сообщают "Вечерние Ведомости" со ссылкой на местную управляющую компанию.

В УК горожан уже предупредили об опасности, наказав обязательно кипятить горячую воду перед использованием. Появление бактерии в компании связывают с недостаточным нагревом воды, за который отвечает "Т-Плюс".

В свою очередь в "Т-Плюс" пообещали проверить информацию, заявив, что ни они, ни руководство Первоуральских тепловых сетей (ПТС) не слышали об имеющихся в воде опасных бактериях.

"Неизвестно, где и когда отбирались пробы воды, которая была сдана на анализ, и почему это было сделано без участия представителей ПТС. Анализ воды, отобранной с центрального теплового пункта, соответствует нормативным параметрам", – заявил специалист пресс-службы "Т-Плюс" Дмитрий Бурдаков.

По его словам, руководство ПТС уже подало заявку на легитимный отбор воды при участии всех, кто задействован в городском водоснабжении. Профилактические меры также будут предприняты - для промывки и дезинфекции будет временно выведен из работы трубопровод домов ТСЖ "Даниловское".

Напомним, ранее жители Первоуральска пожаловались не только на качество, но и температуру воды в своих квартирах. При норме свыше 70 градусов, людям приходится мыться при 33-40. Горожане уже подают в суд на "Т-Плюс". Одним из первых победителей процесса против компании стала жительница дома 45А на Вайнера. По решению суда, к 30 июля 2024 года "Т-Плюс" было обязано исправить горячее водоснабжение в ее квартире, иначе каждый последующий день будет обязано выплачивать свердловчанке по 100 рублей, пока ситуация не разрешится. Пока ответчик обязан выплатить гражданке компенсацию морального вреда в размере 500 рублей.

Теги: Первоуральск, вода, бактерия, Т-Плюс


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