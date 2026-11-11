Reuters: Как минимум до 2037 года Украина в ЕС не войдет

Вступление Украины в ЕС в ближайшие годы практически невозможно. Несмотря на желание Киева, европейские политики не ожидают принятия Украины в блок в течение как минимум десяти лет. Это подтвердили Reuters более десяти европейских дипломатов.

Процесс вступления осложняется военным конфликтом, коррупцией и необходимостью проведения масштабных реформ. Даже при самых благоприятных условиях членство требует многолетних переговоров. При этом поддержка вступления Украины среди жителей ЕС снизилась: по данным Bertelsmann Stiftung, она составляет 47%, тогда как в марте 2022 года была почти 70%. А политики все чаще признают, что европейцы очень устали от Украины. При этом никаких поблажек для Украины не будет.

"Любое сообщение о том, что ЕС несерьезно относится к вступлению Украины, может оказать деморализующее воздействие", - сказал председатель аналитического центра "Европейская инициатива стабильности" Джеральд Кнаус.

Украина получила статус кандидата в июне 2022 года, официальные переговоры о членстве начались в июне 2024 года. Процесс включает прохождение 33 переговорных глав в рамках шести тематических кластеров и изменение законодательства. Но в кулуарах еврочиновники выражают скепсис в отношении принятия Украины когда-либо. Во Франции, Германии и Польше почти 60% жителей против принятия Украины.