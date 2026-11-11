Евгений Солнцев: Соглашения с бизнес-структурами о социально-экономическом партнёрстве напрямую влияют на качество жизни оренбуржцев

"Подписали соглашение о социально-экономическом партнёрстве с генеральным директором компании «ОРМЕТ» Максимом Захарченко на ближайшие три года", - сообщил в своем канале в МАХ губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Предприятия компании осуществляют деятельность на территории Новоорского, Домбаровского и Светлинского районов Оренбуржья. На данный момент компания обеспечивает более 300 рабочих мест жителям региона и налоговые поступления в бюджет области.

При этом «ОРМЕТ» активно участвует в социальной жизни Оренбуржья, поддерживает многие местные инициативы.

Так, предприятие участвует в проведении ремонта спортивной инфраструктуры, оказывает действенную помощь медицинским учреждениям. Сотрудники компании, в частности, в 2024 году помогали в борьбе с последствиями стихийного паводка, который прошел в Орске.

"Уверен, новое соглашение позволит укрепить взаимодействие, определить дополнительные направления сотрудничества и реализовать инициативы, которые принесут пользу жителям наших муниципалитетов", - подчеркнул Евгений Солнцев.

На данный момент в Оренбургской области подписаны и действуют 12 соглашений о социально-экономическом партнёрстве с компаниями, которые осуществляют деятельность в разных сферах экономики региона.

Губернатор считает, что такие документы позволяют на долгосрочной основе планировать совместную работу на благо оренбуржцев. Бизнес-структуры региона принимают участие в реализации социальных и благотворительных инициатив, оказывают поддержку образовательным и медицинским учреждениям, помогают решать задачи по развитию культурной и спортивной инфраструктуры, благоустройству территорий.

"Именно такие конкретные дела напрямую влияют на качество жизни оренбуржцев", - резюмировал губернатор.