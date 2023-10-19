В Первоуральске устранили аварию на водопроводе, которая оставила без воды 54 тысячи человек

В Первоуральске устранили причину утечки в водопроводе, из-за которой накануне более 54 тыс. человек остались без воды. Об этом в своих социальных сетях рассказал глава города Игорь Кабец.

По словам градоначальника, проблему удалось обнаружить и устранить к 02.00. После этого специалисты сразу приступили к заполнению водовода до деревни Калаты.

"Сейчас завершаются работы по устранению завоздушивания и регулировке работы насосов, заполняются постепенно трубы в городе. Давление нормализуется, контролируем ситуацию, водоснабжение будет стабилизировано. После запуска воды в дома, возможно временное изменение цвета ресурса из-за отключения водоснабжения", - отметил глава города.

Напомним, что крупная коммунальная авария на Нижне-Сергинском водопроводе в Первоуральске - далеко не первый инцидент с водой в этом свердловском городе. В июле жители Первоуральска начали массово жаловаться на запах и цвет воды. По словам Кабца, проблемы возникли из-за недостаточного заполнения источников питьевой воды в связи с аномально жаркой погодой, однако даже с наступлением холодов проблема не исчезла.

В августе в городе создали оперативный штаб по стабилизации водоснабжения и ввели режим повышенной готовности. В сентябре, проведенная ранее проверка забраковала воду в домах первоуральцев. Оказалось, что норма ее мутности превышена в семь раз. На этот раз глава города нашел новое объяснение - черная вода из крана результат "ремонтных работ". А министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов в ответ на претензии о грязной воде и вовсе посоветовал жителям перечитать "Маугли".

В результате ситуация с водоснабжением в Первоуральске привела к возбуждению уголовного дела. Речь идет о халатности.