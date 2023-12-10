На отсутствие воды в Первоуральске пожаловались Бастрыкину. Глава СК затребовал доклад

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу, возбужденному в связи с жалобами на водоснабжение в Первоуральске.

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Как сообщает информационный центр СК России, к Бастрыкину в его приемную "ВКонтакте" поступили многочисленные обращения о ненадлежащем водоснабжении в Первоуральске Свердловской области. Так, с июля этого года у поставляемой в жилые дома воды появился резкий неприятный запах. Кроме этого, в декабре в нескольких районах города вода была отключена. Главе СК жалуются, что до настоящего времени, несмотря на неоднократные обращения в различные инстанции, ее подача не возобновлена.

Сейчас по ситуации расследуется уголовное дело. Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад об уже установленных обстоятельствах. По завершении расследования Бастрыкину доложат о его результатах, а также причинах неразрешения озвученной в обращениях проблемы.

Ранее о проблемах с водой в Первоуральске высказывался свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Он предложил жителям потерпеть, так как "это железо, и оно будет ломаться".