Мошенники копируют сайты маркетплейсов, чтобы красть аккаунты в мессенджерах

Преступники создают поддельные сайты маркетплейсов и полностью повторяют их оформление - так пользователи не замечают подвоха. Под предлогом входа в кабинет, подтверждения заказа или скидки злоумышленники выманивают номер телефона и код из мессенджера, а затем берут аккаунт под контроль и рассылают от имени владельца просьбы о переводе денег.

В МВД советуют проверять адрес сайта и не вводить коды из мессенджеров на посторонних ресурсах.

Сообщалось, что мошенники звонят россиянам под видом сотрудников Соцфонда или банка и пугают задержкой пенсии. Аферисты уверяют, что нужно подтвердить досрочный перевод средств, и выманивают код из СМС или просят выполнить действия в банковском приложении.