Бывшего главу управления образования Асбеста судят за поборы с подчиненных

В Асбесте судят бывшего начальника управления образования городского округа Светлану Богданову. По версии следствия, на протяжении трех лет она занималась поборами с собственных подчиненных.

По версии следствия, с 2019 по 2022 год Богданова требовала у премированных сотрудников передавать часть денег ей, объясняя это своим тяжелым материальным положением. Деньги передавались в записной книжке или переводились на карты самой Богдановой и ее ближайших родственников. За эти годы она получила от подчиненных свыше 600 тыс. рублей

В судебном заседании подсудимая согласилась с озвученным обвинением. Судебное следствие продолжается.