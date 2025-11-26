Качество воды в Первоуральске должно улучшиться уже до апреля

Улучшение качества воды жители Первоуральска должны ощутить уже в первом квартале 2026 года. Об этом заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Он напомнил, что эта работа ведется в нескольких направлениях: установка фильтров в домах и строительство фильтровальной станции.

Установка локальных фильтров должна немного улучшить качество воды. Их будут устанавливать в жилых домах, где подводящие сети находятся в капитальном ремонте. По словам Паслера, завершить эти работы городская администрация обещала ему в первом квартале 2026 года.

Что же касается строительства фильтровальной станции, администрация также обещала главе региона получить в следующем году положительные результаты экспертизы проекта. Сразу же после этого стартует строительство.