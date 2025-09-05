МИД РФ не подтвердил сообщения о невыплате компенсаций после крушения борта AZAL

Сообщения о якобы отсутствии со стороны Москвы выплат по страховкам и компенсациям в связи с крушением пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане в 2024 году не соответствуют действительности.

Об этом сообщает пресс-служба МИД России. Там назвали это спекулирующим на трагедии вбросом, который рассчитан на эмоциональную реакцию аудитории. Отмечается, что с февраля текущего года российская страховая компания АО "АльфаСтрахование" осуществляет выплаты по страховке, AZAL получила полную страховую стоимость разбившегося борта - 1,003 млрд руб.

Подчеркивается, что урегулированы требования в связи с травмами и гибелью 46 из 62 пассажиров рейса, в том числе полностью осуществлены выплаты по семи из 15 граждан России, по 35 из 38 граждан Азербайджана, по всем трем гражданам Киргизии, по одному из шести граждан Казахстана.

Общая сумма выплат пострадавшим пассажирам и родственникам погибших составила 358,4 млн руб. При этом работа для целей полного урегулирования еще продолжается, сообщают "Известия".

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не рассматривает крушение самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане как умышленную атаку.