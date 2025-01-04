Началась расшифровка "черных ящиков" самолета AZAL, разбившегося в Актау

Бортовые самописцы разбившегося в Актау самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL) начали расшифровывать в Центре расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA) в Бразилии.

К исследованию "черных ящиков" привлечены эксперты военно-воздушных сил страны, данные будут переданы в Управление по расследованию авиационных происшествий Казахстана - агентство, ответственное за анализ и расследование происшествия.

Пассажирский самолет разбился вблизи казахстанского города Актау утром 25 декабря. На борту упавшего самолета находились 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и три - Киргизии, 32 человека выжили. Первично в качестве причины катастрофы называли столкновение самолета со стаей птиц, затем Росавиация сообщила, что в регионе, где пытался зайти на посадку самолет AZAL, ПВО работала по атакующим украинским беспилотникам. Президент Владимир Путин в разговоре с азербайджанским коллегой принес извинения в связи с тем, что инцидент произошел в воздушном пространстве России. Президент РФ еще раз выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Президент Азербайджана Ильхам Алиев требует от России найти и наказать виновных, а также компенсировать нанесенный ущерб. Алиев заявил, что самолет получил повреждения "вследствие обстрела с земли". Он отметил, что самолет не был сбит специально над территорией России. Окончательная версия станет известна после вскрытия черных ящиков.