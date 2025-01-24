Вице-премьер Казахстана: Опубликованная расшифровка черных ящиков AZAL отличается от оригинала

Опубликованная в интернете расшифровка черных ящиков самолета, потерпевшего крушение под Актау, отличается от оригинала. Об этом сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, который возглавляет комиссию по расследованию авиакатастрофы.

"Там где-то в интернете кто-то что-то там опубликовал. Это не означает, что это истина, и есть большое отличие от содержимого черных ящиков", - заявил Бозумбаев. Его слова приводит агентство Казинформ.

Ранее Baza опубликовала полную расшифровку переговоров пилотов самолета, разбившегося в Казахстане. Министерство транспорта Казахстана заявило, что не комментирует неофициальную информацию, касающуюся крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), до публикации предварительного отчета. Его должны представить на следующей неделе.