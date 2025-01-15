Опубликована расшифровка переговоров пилотов разбившегося самолета AZAL с диспетчерами

Baza публикует полную расшифровку переговоров пилотов разбившегося в Казахстане самолета AZAL с диспетчерами. Из нее следует, что решение о месте экстренной посадки экипаж "Азербайджанских авиалиний" принимал самостоятельно.

По данным Telegram-канала, диспетчеры предлагали садиться сначала в Грозном, затем — в Махачкале, давали экипажу данные по другим российским аэропортам, но экипаж принял решение не садиться там, а следовать обратно в Баку, и в результате лететь в Актау.

Также из записей становится понятно, что версия о столкновении с птицами, а также о взорвавшемся газовом баллоне на борту была озвучена именно экипажем самолета в переговорах с диспетчерами.

Кроме того, из записей следует, что внешнее воздействие на самолет было, хотя пилот не стал объявлять ЧС на борту.

Пассажирский самолет азербайджанской авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, разбился 25 декабря в Казахстане. На борту упавшего самолета находились 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и три - Киргизии, 32 человека выжили. Первично в качестве причины катастрофы называли столкновение самолета со стаей птиц, затем Росавиация сообщила, что в регионе, где пытался зайти на посадку самолет AZAL, ПВО работала по атакующим украинским беспилотникам. Президент Владимир Путин в разговоре с азербайджанским коллегой принес извинения в связи с тем, что инцидент произошел в воздушном пространстве России. Президент РФ еще раз выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Президент Азербайджана Ильхам Алиев требует от России найти и наказать виновных, а также компенсировать нанесенный ущерб. Алиев заявил, что самолет получил повреждения "вследствие обстрела с земли". Он отметил, что самолет не был сбит специально над территорией России. Окончательная версия станет известна после вскрытия черных ящиков.