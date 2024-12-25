Российские дипломаты улетели на место крушения самолета в Казахстан

Российские дипломаты направились на место крушения самолета в казахстанский Актау. Об этом рассказала представитель МИД Мария Захарова, сообщают "Известия".

Они уточнят информацию и организуют помощь выжившим соотечественникам.

Захарова добавила, что МИД России выражает свои искренние соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в авиакатастрофе рейса Баку — Грозный.

Она подчеркнула, что посольства России в Астане и Баку, а также генеральное консульство в Уральске находятся в постоянном контакте с представителями Азербайджана и Казахстана.

10 россиян выжили после крушения Embraer 190 в аэропорту Актау. Всего на борту находились 16 граждан России.

МЧС Казахстана уточнило, что на борту находились 69 человек, из них 5 – члены экипажа.

Видео, снятое спасателями ведомства сразу после крушения самолета в Актау опубликовало МЧС Казахстана.

Ранее в ведомстве сообщали о том, что 25 человек доставлены в больницы.

Пассажирский самолет разбился сегодня утром. Лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines выполнял рейс Баку – Грозный. В СМИ появлялась информация, что пассажирский Embraer подал сигнал ЧС.

Самолет из Баку из-за тумана в Грозном перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау.