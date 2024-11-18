WP: Украина может не ограничиться Курской областью после разрешения бить вглубь России

Армия Украины после разрешения бить вглубь России может не ограничиться только Курской областью.

Белый дом, Пентагон и администрация президента Украины отказались от комментариев по теме, пишет The Washington post.

Ранее стало известно, что Байден впервые разрешил Киеву использовать поставленные США ракеты большой дальности для ударов по территории России. В конце октября президент Владимир Путин сообщил, что Минобороны рассматривает разные возможности ответа в случае, если по России будут наноситься дальнобойные удары. По мнению главы государства, такие атаки технически невозможны для Украины, и могут исходить только от военнослужащих стран НАТО.