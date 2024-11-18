СМИ: Вашингтон разрешил Киеву удары вглубь России около трех дней назад

США около трех дней назад сообщили властям Украины о решении Джо Байдена разрешить удары американским оружием по территории России. Об этом сообщил портал Axios.

По данным источника издания, разрешение на использование Киевом ракет ATACMS распространяется только на Курскую область.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден впервые разрешил Киеву использовать поставленные ракеты большой дальности для ударов по территории России. Официально эту информацию США и Украина пока не подтверждали. Решение стало ответом на шаг России якобы использовать в спецоперации войска Северной Кореи. Дальнобойные ракеты ATACMS, скорее всего, прежде всего, будут использованы против российских и северокорейских войск в Курской области.

Издание Figaro сообщило, что Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений.

В конце октября президент Владимир Путин сообщил, что Минобороны рассматривает разные возможности ответа в случае, если по России будут наноситься дальнобойные удары. По мнению главы государства, такие атаки технически невозможны для Украины, и могут исходить только от военнослужащих стран НАТО.