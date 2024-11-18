Байден разрешил Украине бить по России дальнобойными ракетами

Американский президент Джо Байден впервые разрешил Киеву использовать поставленные США ракеты большой дальности для ударов по территории России.

Официально эту информацию США и Украина пока не подтверждали. The New York Times и Reuters называют данное решение президента США серьезным изменением в политике Вашингтона относительно конфликта между Россией и Украиной. NYT отмечает, что позиции советников Байдена на счет такого решения разделились.

Решение стало ответом на шаг России якобы использовать в спецоперации войска Северной Кореи. Дальнобойные ракеты ATACMS, скорее всего, прежде всего, будут использованы против российских и северокорейских войск в Курской области. Украина планирует осуществить первые дальние атаки вглубь России в ближайшие дни.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ Москвы на разрешение Киеву бить вглубь территории РФ будет неминуемым и разрушительным для Запада.