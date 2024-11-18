18 Ноября 2024
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Политика За рубежом
Фото: Армия США, Lockheed Martin

Байден разрешил Украине бить по России дальнобойными ракетами

Американский президент Джо Байден впервые разрешил Киеву использовать поставленные США ракеты большой дальности для ударов по территории России.

Официально эту информацию США и Украина пока не подтверждали. The New York Times и Reuters называют данное решение президента США серьезным изменением в политике Вашингтона относительно конфликта между Россией и Украиной. NYT отмечает, что позиции советников Байдена на счет такого решения разделились.

Решение стало ответом на шаг России якобы использовать в спецоперации войска Северной Кореи. Дальнобойные ракеты ATACMS, скорее всего, прежде всего, будут использованы против российских и северокорейских войск в Курской области. Украина планирует осуществить первые дальние атаки вглубь России в ближайшие дни.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ Москвы на разрешение Киеву бить вглубь территории РФ будет неминуемым и разрушительным для Запада.

Теги: США, Украина, Россия, спецоперация, Байден, ракеты


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Развитие сюжета:

Ранее 18.11.2024 01:41 Мск Слуцкий пообещал жесткий ответ на удары ракетами вглубь территории России

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Ранее 13.11.2024 15:29 Мск МИД: Ответ на разрешение Киеву бить вглубь РФ будет разрушительным

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