МИД: Ответ на разрешение Киеву бить вглубь РФ будет разрушительным

Ответ Москвы на разрешение Киеву бить вглубь территории РФ будет неминуемым и разрушительным для Запада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Москва расценит соответствующее решение как вступление стран - участниц НАТО в прямой вооруженный конфликт, подчеркнула дипломат. "Это изменит суть конфликта, его природу со всеми вытекающими последствиями", - отметила Захарова.

Ранее газета Telegraph сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер могут попытаться убедить президента США Джо Байдена до завершения его президентского срока снять запрет на удары вглубь территории России.

В конце октября президент Владимир Путин сообщил, что Минобороны рассматривает разные возможности ответа в случае, если по России будут наноситься дальнобойные удары. По мнению главы государства, такие атаки технически невозможны для Украины, и могут исходить только от военнослужащих стран НАТО.