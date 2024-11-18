Слуцкий пообещал жесткий ответ на удары ракетами вглубь территории России

Москва ответит жестким образом, если Киев начнет наносить удары вглубь территории России с применением западных дальнобойных ракет.

Как сообщил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, "Байден, по всей видимости, решил закончить свой президентский срок и войти в историю как "кровавый Джо". По словам парламентария, это будет означать прямое участие США в военном конфликте на Украине. "Что неминуемо повлечет самый жесткий ответ России, исходя из тех угроз, которые будут созданы нашей стране", – омтетил Слуцкий.

"Удары американскими ракетами вглубь российских регионов неминуемо повлекут серьезнейшую эскалацию, которая грозит обернуться гораздо более серьезными последствиями", – подчеркнул депутат.

Ранее стало известно, что Байден впервые разрешил Киеву использовать поставленные США ракеты большой дальности для ударов по территории России.