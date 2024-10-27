Путин: Минобороны рассматривает варианты ответа в случае, если по России будут наноситься дальнобойные удары

Президент Владимир Путин рассказал, что Минобороны рассматривает разные возможности ответа в случае, если по России будут наноситься дальнобойные удары.

По мнению главы государства, такие атаки технически невозможны для Украины, и могут исходить только от военнослужащих стран НАТО.

"Дело ведь не в том, что разрешат или не разрешат кому-то применять это оружие против России. Украинские войска не могут применять это оружие самостоятельно. Это могут делать только специалисты стран НАТО, потому что нужна для этого космическая разведка, которой у Украины естественно нет, мы это понимаем, нужны специалисты, которые будут на основе данных этой разведки вводить полетные задания и целый ряд других манипуляций совершать. Это делать самостоятельно украинская армия не может. Поэтому то, что сейчас делается - делается руками натовских офицеров. Вопрос в том, разрешат они сами себе наносить удары вглубь российской территории или нет", - заявил глава государства.

"Мы должны будем на это соответствующим образом реагировать. Как реагировать, когда, где конкретно - об этом пока рановато говорить", - отметил российский президент в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.