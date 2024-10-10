ФСИН опровергла информацию о срабатывании браслетов у Чекалиных

Информация о срабатывании электронных браслетов у Валерии и Артема Чекалиных не соответствует действительности, сообщает ГУФСИН России по Московской области.

В ведомстве отметили, что технические средства, контролирующие соблюдение меры пресечения у Чекалиных, работают исправно. "Фактов нарушений порядка условий домашнего ареста со стороны обвиняемых не выявлено", - подчеркнули в ГУФСИН.

Ранее Mash сообщил, у Валерии Чекалиной (Лерчек) больше двух раз сработал датчик, который начинает сигналить, когда его пытаются снять. В дом в Истре выезжали спецы, блогер была на месте. Аппарат проверили и на всякий случай заменили, утверждает телеграм-канал. С браслетом Артема Чекалина, который сидит в другом доме, постоянно пропадает связь. Опергруппа приезжала и к нему, мужчина находится дома.

В начале октября МВД возбудило уголовное дело в отношении блогеров. Оно связано с переводом валюты с использованием подложных документов на марафоны Лерчек через банк в Дубае. У бывших супругов прошли обыски. Суд отправил Чекалиных под домашний арест. Сообщалось, что сумма выведенных за рубеж средств по новому уголовному делу может составлять $1 млн.