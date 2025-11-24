Отцы детей блогера Лерчек встретились в суде

Беременная четвертым ребенком блогер Валерия Чекалина приехала в Гагаринский суд Москвы, где в закрытом режиме проходит предварительное заседание по делу о незаконном выводе средств из РФ.

Пикантность ситуации в том, что на суд приехал и бывший муж Лерчек (ник Чекалиной в сети) Артем Чекалин – он также является фигурантом дела. С мужем блогер развелась летом 2024 года. Но также ее сопровождал и будущий отец, учитель танцев из Аргентины Луис Сквиччиарини.

По данным СМИ, Чекалина находится уже на шестом месяце беременности. Суд определил ее под домашний арест.

Если подсудимая родит до объявления приговора, это обстоятельство может скостить ей до трети срока, а грозит ей от 3 до 7 лет.