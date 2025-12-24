Беременную блогершу Лерчек госпитализировали с угрозой выкидыша

Беременную четвертым ребенком блогершу Валерию Чекалину, более известную как Лерчек, госпитализировали с угрозой выкидыша.

Отец ее будущего ребенка Луис Сквиччиарини сообщил, что у Чекалиной началась почечная колика. Сейчас ее состояние стабилизировано, но будущая мама находится под наблюдением врачей. Сейчас Лерчек на шестом месяце беременности.

Возлюбленный Лерчек сообщил, что для госпитализации его избранницу отпустили из-под домашнего ареста.

В ноябре 2025 года в Гагаринском суде Москвы прошло в закрытом режиме предварительное заседание суда по делу о незаконном выводе денег из России. Чекалиной и ее бывшему супругу Артему грозит от 3 до 7 лет заключения. Если Лерчек родит до оглашения приговора, срок ей могут скостить до трети.