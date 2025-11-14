Блогер Лерчек ждет под домашним арестом ждет четвертого ребенка

Блогер Лерчек, находящаяся под домашним арестом, ждет четвертого ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медицинский документ, приобщенный к материалам следствия. Валерия Чекалина (настоящее имя блогера) является обвиняемой по делу о незаконном выводе денег из РФ.

В сентябре Чекалиной было предъявлено обвинение, рассмотрение дела в суде должно начаться в ближайшее время, дата пока не назначена.

Летом 2024 года Лерчек развелась с мужем Артемом, который также является обвиняемым по этому делу. Супруги были вместе 12 лет, в этом союзе родилось трое детей, последний – в 2022 году.

Следствие считает, что незаконный бизнес Чекалиных был связан с фитнес-марафонами, которые они проводили в соцсетях за деньги.