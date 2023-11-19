19 Ноября 2023
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Фото: страница &quot;ВКонтакте&quot; Валерии Чекалиной

Блогер Лерчек вернула государству долг в 296 миллионов

Следователь снял арест со счета блогера Лерчек (Валерии Чекалиной).

Она погасила долг перед государством в 296 млн руб. доначисленных штрафов и пеней, всего получилось 500 млн руб., рассказал РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков.

Напомним, Валерия Чекалина и ее супруг Артем являются фигурантом двух уголовных дел: об отмывании денежных средств (130 млн рублей) и неуплате налогов в крупном размере (311 млн рублей). Суд в марте оставил в силе меру пресечения в виде запрета определенных действий: супругам нельзя выходить в интернет, а также общаться со свидетелями по уголовному делу. В мае адвокат Чекалиных заявил, что супруги полностью погасили задолженность по налогам. В конце августа 2023 г. выяснилось, что в отношении Чекалиной завели еще одно уголовное дело.

Теги: Лерчек, Валерия Чекалина


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