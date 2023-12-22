Блогер Лерчек может быть должна государству 250 миллионов

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) может иметь неоплаченные налоги.

Сумма может составить более 250 млн руб., пишет telegram-канале "112". Это выяснилось в рамках новой налоговой проверки.

Напомним, Валерия Чекалина и ее супруг Артем являются фигурантом двух уголовных дел: об отмывании денежных средств (130 млн руб.) и неуплате налогов в крупном размере (311 млн рублей). Суд в марте оставил в силе меру пресечения в виде запрета определенных действий: супругам нельзя выходить в интернет, а также общаться со свидетелями по уголовному делу. В мае адвокат Чекалиных заявил, что супруги полностью погасили задолженность по налогам. В конце августа 2023 г. выяснилось, что в отношении Чекалиной завели еще одно уголовное дело.