Беременной блогерше Лерчек провели операцию

Беременную блогершу Валерию Чекалину, более известную как Лерчек, госпитализировали и прооперировали, об этом сообщил отец ее будущего ребенка Луис Сквиччиарини. По его словам, девушку, которая сейчас на шестом месяце четвертой беременности, по ночам продолжали мучить сильные боли, становилось плохо.

По предварительным данным, операция прошла успешно. Канал "112" сообщает, что причиной боли стали почечные колики.

Чекалину на этой неделе уже увозили в стационар с коликами. Врачи провели терапию, понаблюдали будущую маму и отпустили обратно – под домашний арест, под которым она находится по решению суда.

В ноябре 2025 года в Гагаринском суде Москвы прошло в закрытом режиме предварительное заседание суда по делу о незаконном выводе денег из России. Чекалиной и ее бывшему супругу Артему грозит от 3 до 7 лет заключения. Если Лерчек родит до оглашения приговора, срок ей могут скостить до трети.