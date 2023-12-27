ФНС начала выездную проверку бизнеса Ивлеевой

Налоговая служба начала выездную проверку блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.

По ее словам, проверка началась 26 декабря по материалам ГУЭБиПК МВД России. "И она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела", - отметила Мизулина.

По ч.2 ст.199 УК РФ - "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" - Ивлеевой может грозить до пяти лет лишения свободы.

Как стало известно, весной к Ивлеевой уже были вопросы у налоговой. Она должна была погасить задолженности, но, по данным РЕН ТВ, так этого и не сделала.

SHOT пишет, что основной компанией блогерши, которую сейчас активно проверяет ФНС, стала "Ивлеева Продакшн".

По данным телеграм-канала, в апреле этого года на фоне множества налоговых проверок блогеров Ивлеева переписала свою фирму на подругу детства — Анну Самакову, передав ей 100% долю. Уже тогда у налоговой были вопросы к этому ООО, отмечает SHOT, добавляя, что при выручке в 122 млн рублей и официальной прибыли в 52 млн компания заплатила 6 млн рублей налогов.

Напомним, блогер Анастасия Ивлеева ранее принесла извинения за "голую" вечеринку, которая прошла в московском клубе "Мутабор". В своем видеообращении она сообщила, что вечеринка прошла в рамках презентации фотосъемок для Playboy, гостям разослали рекомендации по дресс-коду, которые они сами интерпретировали. По словам Ивлеевой, в вечеринке во второй день презентации участвовали 1,5 тыс. человек. Вырученные деньги она пообещала отправить на благотворительность.

Также телеведущая и блогер записала еще одно видео с покаянием. Его выход совпал с новостями об отказах крупных партнеров Ивлеевой (таких, например, как МТС) от сотрудничества с ней. Кроме того, накануне суд в Москве принял иск на миллиард рублей к Ивлеевой, СМИ сообщали о возможности ареста имущества звезды в качестве обеспечительной меры по этому иску.