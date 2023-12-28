Продюсер Фадеев возобновит проект "Глюкоза" без певицы Ионовой из-за вечеринки Ивлеевой

Российский музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев намерен перезапустить проект "Глюкоза" без Натальи Ионовой.

В Telegram он сообщил, что исполнительница выросла из созданного им образа. "Кроме этого, больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом", - написал музыкант.

Фадеев отметил, что решение о возобновлении проекта в его первозданном виде он принял после того, как узнал об участии Ионовой в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Продюсер также представил фрагмент трека "Мыши" "новой старой "Глюкозы" и пообещал, что скоро он появится "на всех платформах".

Блогер Анастасия Ивлеева ранее принесла извинения за "голую" вечеринку, которая прошла в московском клубе "Мутабор". В своем видеообращении она сообщила, что вечеринка прошла в рамках презентации фотосъемок для Playboy, гостям разослали рекомендации по дресс-коду, которые они сами интерпретировали. По словам Ивлеевой, в вечеринке во второй день презентации участвовали 1,5 тыс. человек. Вырученные деньги она пообещала отправить на благотворительность.