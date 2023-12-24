24 Декабря 2023
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Фото: скриншот с youtube-канала &quot;НАСТЯ ИВЛЕЕВА&quot; / youtube.com/@Ivleeva

Блогер Анастасия Ивлеева извинилась за "голую" вечеринку

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева принесла извинения за "голую" вечеринку, которая прошла в московском клубе "Мутабор". В своем видеообращении она сообщила, что вечеринка прошла в рамках презентации фотосъемок для Playboy, гостям разослали рекомендации по дресс-коду, которые они сами интерпретировали.

Отметим, что журнал Playboy в 2022 году ушел из России.

По словам Ивлеевой, в вечеринке во второй день презентации участвовали 1,5 тыс. человек. Вырученные деньги она пообещала отправить на благотворительность

"Я за это приношу извинения перед всеми — перед обществом и перед своими гостями, которые невольно стали участниками всего происходящего в СМИ. Я целиком и полностью осознаю свою ответственность за произошедшее", - заявила она, добавив, что не хотела никого оскорбить.

Также Ивлеева вступилась за рэпера Vacio (Николая Васильева), который пришел на мероприятие, в одном носке, надетый на половой орган. Напомним, музыкант из Екатеринбурга получил 15 суток ареста за неподобающее поведение. Ивлеева охарактеризовала его как "молодого музыканта, импульсивного как в своем творчестве, так и в поступках" и заявила, что он был предупрежден о недопустимости такого образа даже для закрытого мероприятия. Однако музыкант взял на себя ответственность и явился в таком виде,

Теги: Анастасия Ивлеева, голая вечеринка, извинения


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