Из новогодних эфиров телеканала "Краснодар" исключат участников вечеринки Ивлеевой

Руководство телекомпании МТРК "Краснодар" решило исключить из новогоднего эфира телеканала "Краснодар" и плейлиста "Радио Краснодар" артистов, участвовавших в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Гендиректор телекомпании Максим Жмутский это объяснил тем, что в праздничные и выходные дни "аудитория у телеэкранов в разы увеличивается, растет и семейное телесмотрение". "Нашему зрителю выходки, которые позволяют себе некоторые звезды шоу-бизнеса, поверьте, чужды", - указал он, сообщает ТАСС.

Блогер Анастасия Ивлеева ранее принесла извинения за "голую" вечеринку, которая прошла в московском клубе "Мутабор". В своем видеообращении она сообщила, что вечеринка прошла в рамках презентации фотосъемок для Playboy, гостям разослали рекомендации по дресс-коду, которые они сами интерпретировали. По словам Ивлеевой, в вечеринке во второй день презентации участвовали 1,5 тыс. человек. Вырученные деньги она пообещала отправить на благотворительность.