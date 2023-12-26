Shot: Хамовнический суд принял иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей из-за "голой" вечеринки

Хамовнический суд Москвы принял иск к блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой на 1 млрд рублей из-за "голой" вечеринки, сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, заседание пройдет в конце января - начале марта.

Shot пишет, что под коллективным документом поставили подписи 23 истца, в ближайшее время ожидается еще 150 подписей.

Как сообщалось, продюсер "Бригады" Александр Иншаков, который выступил инициатором коллективного иска, совместно с другими истцами требует "в качестве компенсации морального вреда" от Ивлеевой 1 млрд рублей. Если суд встанет на сторону истцов, всю сумму они направят в фонд поддержки бойцов СВО и их семей.

Также авторы иска просят арестовать все имущество Ивлеевой, пока она не выплатила деньги. Кроме того, истцы хотят, чтобы организатор скандальной вечеринки до вступления в силу решения суда не могла выступать и вести мероприятия в России, сниматься в рекламе и вести соцсети.

Напомним, Ивлеева ранее принесла извинения за "голую" вечеринку, которая прошла в московском клубе "Мутабор". В своем видеообращении она сообщила, что вечеринка прошла в рамках презентации фотосъемок для Playboy, гостям разослали рекомендации по дресс-коду, которые они сами интерпретировали. По словам Ивлеевой, в вечеринке во второй день презентации участвовали 1,5 тыс. человек. Вырученные деньги она пообещала отправить на благотворительность.