27 Декабря 2023
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Фото: скриншот с youtube-канала &quot;НАСТЯ ИВЛЕЕВА&quot; / youtube.com/@Ivleeva

МТС и Тинькофф разорвали сотрудничество с Анастасией Ивлеевой после "голой" вечеринки

Фото Анастасии Ивлеевой убрали с сайта МТС. Раньше ведущая была амбассадором бренда, и победители конкурса могли встретиться с ней. Теперь — только с Нагиевым, сообщает "База". 

Последствия тусовки в "Мутаборе" продолжаются: 22 декабря, через два дня после вечеринки, компания МТС отредактировала страницу своего сайта, на которой раньше была Ивлеева. Ее фотография стояла рядом с фото Дмитрия Нагиева под надписью "Встреча с амбассадорами МТС". В честь 30-летия компании клиенты могли выиграть встречу с Ивлеевой и Нагиевым. Теперь Дмитрий остался там в гордом одиночестве.  

Кроме того,  сотрудничество с Анастасией Ивлеевой прекратил банк "Тинькофф". Последний рекламный пост с ее участием выходил шесть дней назад, однако больше Ивлеева рекламировать банк не будет. После вечеринки в "Мутаборе" и реакции на нее в "Тинькофф" посчитали сотрудничество с Настей риском для компании. 

 

Теги: Анастасия Ивлеева, МТС, Тинькофф, голая вечеринка


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