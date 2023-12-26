МТС и Тинькофф разорвали сотрудничество с Анастасией Ивлеевой после "голой" вечеринки

Фото Анастасии Ивлеевой убрали с сайта МТС. Раньше ведущая была амбассадором бренда, и победители конкурса могли встретиться с ней. Теперь — только с Нагиевым, сообщает "База".

Последствия тусовки в "Мутаборе" продолжаются: 22 декабря, через два дня после вечеринки, компания МТС отредактировала страницу своего сайта, на которой раньше была Ивлеева. Ее фотография стояла рядом с фото Дмитрия Нагиева под надписью "Встреча с амбассадорами МТС". В честь 30-летия компании клиенты могли выиграть встречу с Ивлеевой и Нагиевым. Теперь Дмитрий остался там в гордом одиночестве.

Кроме того, сотрудничество с Анастасией Ивлеевой прекратил банк "Тинькофф". Последний рекламный пост с ее участием выходил шесть дней назад, однако больше Ивлеева рекламировать банк не будет. После вечеринки в "Мутаборе" и реакции на нее в "Тинькофф" посчитали сотрудничество с Настей риском для компании.