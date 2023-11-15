Умер один из потерпевших, который дал показания по делу Треповой

Умер один из потерпевших по делу Дарьи Треповой о теракте в кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом заявил судья во время заседания.

В связи с этим письменные показания умершего не могут быть оглашены вместе с показаниями других потерпевших, которые не явились на процесс, передает ТАСС.

Mash пишет, что житель Васильевского острова Виктор П. умер 1 ноября в результате несчастного случая, его смерть не связана с причиненными травмами во время взрыва в кафе. Мужчине был причинен незначительный вред здоровью — ссадина шейного отдела.

Сегодня в Санкт-Петербургеначалось слушание дела Дарьи Треповой, ее обвиняют в убийстве военкора Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин).

Покушение на Татарского было совершено 2 апреля 2023 года. По версии следствия, Трепова передала Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой, во время творческого вечера. Сам военкор погиб, пострадали 52 человека, находившихся в кафе во время мероприятия.