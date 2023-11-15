15 Ноября 2023
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Общество Санкт-Петербург
Фото: пресс-служба московских судов общей юрисдикции

В Петербурге начался суд по делу об убийстве военкора Татарского

В Санкт-Петербурге началось слушание дела Дарьи Треповой, ее обвиняют в убийстве военкора Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин).

Трепову обвиняют в совершении теракта, поэтому ее дело в выездном режиме рассматривает Второй Западный окружной военный суд (2 ЗОВС), который располагается в Москве. Процесс будет проходит на базе Первого Западного окружного военного суда.

Рассматривать дело будет жюри из трех судей.

По данным СМИ, Трепову уже доставили в суд.

Трепову обвиняют по трем статьям: п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший причинение смерти человеку), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенный организованной группой) и ч. 4 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление).

По делу также проходит Дмитрий Касинцев, который, по версии следствия, укрывал Трепову у себя дома после покушения.

"Расследование в отношении объявленных в международный розыск и заочно арестованных организаторов теракта - гражданина Украины Юрия Денисова, проживающего на Украине журналиста Романа Попкова и иных причастных к совершению преступления лиц, продолжается", - добавили в СКР.

Покушение на Татарского было совершено 2 апреля 2023 года. По версии следствия, Трепова передала Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой, во время творческого вечера. Сам военкор погиб, пострадали 52 человека, находившихся в кафе во время мероприятия.

"Теракт был организован с целью устрашения населения и побуждения к отказу от взглядов, одобряющих цели и задачи СВО, а также дискредитации деятельности органов государственной власти РФ", - полагает СКР.

Теги: дарья трепова, владлен татарский, убийство, суд


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