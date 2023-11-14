Mash: Трепова получила за убийство военкора Татарского 195 тысяч рублей

Дарье Треповой* заплатили 195 тысяч рублей за убийство военкора Владлена Татарского, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, деньги с декабря 2022 года по конец марта 2023-го перечислялись из Украины.

Все переводы шли через сервис Binance на личный криптокошелек девушки. Как пишет Mash, после получения битков Трепова конвертировала их в рубли и перечисляла себе на личную банковскую карту.

При этом значительная часть полученной суммы ушла на аренду жилья в Москве и Петербурге, покупку "левых" мобильных телефонов, расходы на поездку в Омск на одну из лекций Татарского, съем гостиниц и квартиры посуточно.

Напомним, покушение на Татарского было совершено 2 апреля. По версии следствия, Трепова передала Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой, во время творческого вечера. Сам военкор погиб, пострадали 52 человека, находившихся в кафе во время мероприятия.

По делу также проходит Дмитрий Касинцев, который, по версии следствия, укрывал Трепову у себя дома после покушения.

По версии ФСБ РФ, теракт, в результате которого погиб Татарский, организовали спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды российской оппозиции.

*Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга