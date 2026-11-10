Издержки российского бизнеса, торгующего с компаниями Вьетнама, снижаются

Российские компании, торгующие с Вьетнамом, получили возможность снизить издержки на валютные переводы и обслуживание счетов в донгах за счет отмены части комиссий. Например, ВТБ в рамках отдельного предложения для новых клиентов среднего и малого бизнеса обнулил комиссии за прямые переводы во Вьетнам, а также за открытие и ведение счетов в донгах.

Участникам расчетов также доступен специальный курс покупки валюты, отличающийся от рыночного.

Интерес российского бизнеса к расчетам с Вьетнамом растет, отмечает Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ: по ее данным, за девять месяцев 2026 года оборот платежей клиентов среднего и малого бизнеса по этому направлению увеличился на 59% год к году. В сентябре банк впервые провел в Москве бизнес-миссию, которая объединила более 100 российских и вьетнамских компаний.